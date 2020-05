Zlatan Ibrahimovic non perde il buon umore.

Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro per l’attaccante svedese, che potrebbe, dunque, tornare a disposizione del tecnico Stefano Pioli fra circa un mese. Nel frattempo, il classe ’81 si rilassa in ottima compagnia: gita in moto col suo compagno di squadra Hakan Calhanoglu.

Mediagol.it, vi propone le clip pubblicate da Ibrahimovic sul suo profilo Instagram…