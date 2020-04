VIDEO, i tormenti di Alessandro Nesta: “Due partite mi hanno tolto il sonno, svelo quali”

I ricordi di Alessandro Nesta.

In diretta Instagram con Christian Vieri, l’ex difensore di Lazio e Milan, attuale tecnico del Frosinone, è tornato a parlare della finale di Champions League persa contro il Liverpool il 25 maggio 2005 ma non solo. “Come seconda peggior delusione metto la finale dell’Europeo contro la Francia e la rimonta subita a Istanbul con la maglia del Milan. Non ci ho dormito per giorni. Mi sono fatto mille domande su quella partita”, sono state le sue parole.