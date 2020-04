VIDEO Georgina Rodriguez, quarantena sexy: Lady CR7 ed il work out su Instagram che fa impazzire i followers…

Anche se costretta in quarantena fiduciaria in ragione dell’emergenza Coronavirus, l’affascinante Georgina Rodriguez cura meticolosamente il suo stato di forma cimentandosi in intense sessioni di work out. Protagonista sul palco del teatro Ariston nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo condotto da Amadeus, affermata modella di fama internazionale, sentimentalmente legata a quel Cristiano Ronaldo che insieme a Leo Messi è considerato da appassionati e addetti ai lavori tra i più forti calciatori in assoluto dell’era moderna. Georgina Rodriguez, consorte dell’asso della Juventus, documenta sul proprio account instagram la sua seduta di allenamento casalinga, mostrandosi tonica e affascinante come di consueto e riscontrando il gradimento dei suoi numerosissimi followers.