I rossoblù promossi con due turni d'anticipo, grazie alla vittoria sull'Ascoli e al pari del Bari a Modena. Una marcia iniziata con l'arrivo in panchina dell'ex Palermo.

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Genoa, Alberto Gilardino, al termine della sfida contro l'Ascoli, che ha regalato al Grifone la promozione in Serie A un anno dopo l'amara retrocessione in cadetteria.