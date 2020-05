VIDEO, fiori bianchi e maglie da calcio: l’ultimo commosso saluto all’ex Atalanta Andrea Rinaldi

Lo scorso 11 maggio la tragica notizia.

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta. L’ex centrocampista dell’Atalanta Primavera, poi ceduto in prestito al Legnano in Serie D, è morto a seguito di un aneurisma cerebrale. Aveva solo 19 anni ed ha accusato il malore mentre si allenava nella propria abitazione. Il ragazzo era stato ricoverato in condizioni disperate all’Ospedale di Varese, dove si è spento. I funerali si sono svolti nel centro sportivo di Cermenate, in provincia di Como: le immagini dell’ultimo commosso saluto al giovane calciatore.