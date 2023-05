VIDEO Fiorentina-Inter, Cabral scoppia in lacrime: quando arriva Lautaro Martinez…

Il match-winner, Lautaro Martinez, autore della doppietta che ha sancito il trionfo in Coppa Italia dell'Inter di Inzaghi sulla Fiorentina di Italiano, consola il connazionale Cabral, in lacrime dopo la sconfitta della squadra viola, protagonista di un'ottima performance all'Olimpico di Roma.

L'Inter di Simone Inzaghi solleva un trofeo importante in attesa della finale di Champions League contro il Manchester City di Guardiola. Lautaro Martinez risponde a Nico Gonzalez con una doppietta che regala la Coppa Italia ai nerazzurri per il secondo anno consecutivo. Viola belli e sfortunati, autori di una grande prestazione all'Olimpico di Roma nonostante la sconfitta. Il toro consola il connazionale Cabral, lacrime per il calciatore viola in preda alla delusione.