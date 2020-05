VIDEO, Felipe Melo e quel Fiorentina-Cagliari: “Vi racconto la rissa con Diego Lopez, disse che mia figlia…”

I ricordi di Felipe Melo.

In diretta Instagram con l’ex compagno Sebastien Frey, il brasiliano ha ricordato la rissa con Diego Lopez al termine di una sfida tra Fiorentina e Cagliari. “Ricordo quella partita col Cagliari, Diego Lopez aveva spaccato la faccia a Gilardino in campo e insultava me e mia figlia, che era appena nata. Poi mi disse ‘ti aspetto fuori’. Vincemmo la partita all’ultimo minuto e me lo ritrovai davanti nel tunnel… Non gli diedi neanche il tempo di parlare e gli diedi un pugno”, sono state le sue parole. Il video…