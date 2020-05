VIDEO Fase 2, nuove riaperture in Italia: ecco cosa si potrà fare dal 18 maggio. Palestre e cinema…

Ecco nel dettaglio le novità contenute nell’ultimo dpcm, annunciate ieri sera dal premier Giuseppe Conte.

Da domani, lunedì 18 maggio, sarà possibile circolare liberamente all’interno della propria regione. Sarà possibile visitare anche gli amici e non solo i congiunti. Riapriranno bar, ristoranti, negozi, mercati, fiere, barbieri, parrucchieri. Saranno vietati gli assembramenti e la distanza deve essere di almeno un metro. Le mascherine andranno indossate nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti, se affollati. Dal 25 maggio riapriranno piscine e palestre. Dal 3 giugno saranno possibili gli spostamenti interregionali e quelli da e per i paesi dell’Unione Europea. Dal 15 giugno riapriranno, invece, cinema e teatri. Per il calcio e gli altri campionati non ci sono per ora date prefissate di ripartenza. I calciatori possono però allenarsi.