Il calendario delle misure del nuovo Decreto Rilancio.

Il dl contiene alcune misure auto-applicative, come lo stop per l’Irap per le imprese con fatturato fino a 250 milioni. Altre invece richiedono l’arrivo delle circolari che ne fisseranno tempi e modalità. La prossima sarà una settimana chiave per circolari e norme attuative.