VIDEO, Fabio Cannavaro scopre le carte in diretta Instagram: “Allenare il Napoli? Rispondo così. De Laurentiis…”

Parola a Fabio Cannavaro.

Nel corso della diretta Instagram con la “iena” Nicolò De Devitiis, l’ex campione del Mondo con la Nazionale italiana del 2006, oggi tecnico del Guangzhou E., è tornato a parlare del legame con la squadra della sua città: il Napoli. “Allenare in Italia? Mi piacerebbe, è normale. Da quattro anni sto sul campo, sicuramente mi sento più pronto, riesco a parlare con i giocatori, riesco a farmi capire nonostante la lingua. Ho il mio staff e le mie idee, questo è molto importante. Napoli? È sempre stata la squadra del mio cuore. Purtroppo ho fatto poche partite per problemi societari, mi dovettero vendere e dopo non c’è stata più la possibilità di ritornare. Hanno detto che De Laurentiis non mi voleva, che io non volevo andare, cazz***. Non c’è mai stato un contatto vero e proprio. Il Napoli adesso ha un grande allenatore. Sono di Napoli, vivo a Napoli, la mia famiglia è di Napoli. A chi non piacerebbe allenare il Napoli? Spero di fare il mio percorso e di farmi trovare pronto, questo è quello che mi interessa per adesso”, sono state le sue parole.