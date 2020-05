VIDEO Everton, Kean scatenato: l’ex Juventus canta e balla in auto dopo l’allenamento

Lo svago di Moise Kean.

In attesa che la Football Association prenda insieme al Governo una decisione definitiva in merito alla ripresa dei campionati, i giocatori dei club di Premier League hanno iniziato a lavorare sul campo allenandosi in gruppo e cercando di riprendere la forma fisica adeguata per ritornare a giocare.

Dopo la sessione odierna d’allenamento Moise Kean, attaccante dell’Everton ed ex della Juventus, si è rilassato in auto cantando e ballando “Aurore Mélodie” di Dj Arat e “Walk away from love” di Bitty McLean, postando i video sul proprio profilo Instagram.