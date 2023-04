L'Inter vince 3-0 in casa dell'Empoli grazie ai gol di Lukaku e Lautaro

L'Inter vince 3-0 in casa dell'Empoli grazie ai gol di Lukaku (doppietta) e Lautaro. Il belga non segnava su azione da 253 giorni, mentre l'ultima doppietta risaliva addirittura a due anni fa. Il Toro, invece, sigla un record in nerazzurro: ecco i loro numeri