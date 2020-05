VIDEO eEuro 2020, Italia campione d’Europa: Chiellini e Insigne si congratulano con gli Azzurri

Il messaggio di Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne.

Grande gioia per l’e-Italia.

Nella serata odierna è andata in scena la sfida tra l’Italia e la Serbia, finalissima della prima edizione degli Europei 2020 giocata su Pro Evolution Soccer. La fase finale della competizione era una lotteria al meglio di cinque, e il team azzurro è riuscito a vincere con il risultato di 3 partite vinte a 1, conquistando così la vittoria finale del torneo.

Una grandissima gioia per i quattro componenti della squadra, Rosario ‘Npk_02’ Accurso, Nicola ‘nicaldan’ Lillo, Carmine ‘Naples17x’ Liuzzi e Alfonso ‘AlonsoGrayfox’ Mereu, che hanno addirittura ricevuto i complimenti di Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne e una grande attenzione mediatica su Twitter, venendo citati anche in un tweet sul profilo ufficiale della UEFA.

“Ciao ragazzi, vi volevo fare i complimenti per la vittoria dell’Europeo PES 2020, vi mando un forte abbraccio e un saluto al mio compaesano Rosario. Grandi ragazzi, e forza Italia” – ha detto il capitano del Napoli.

Il capitano della Juventus ha invece invitato i ragazzi a Coverciano per festeggiare tutti insieme la loro vittoria: “Ciao ragazzi, volevo farvi tanti complimenti per questa vittoria, avete onorato davvero la maglia azzurra. Vi aspettiamo presto a Coverciano per festeggiare insieme. Un abbraccio grande, bravi, bravi, bravi!“.

Si corona così nel miglior modo il percorso dell’eItalia, che già nei giorni scorsi aveva raccolto grandi consensi dal pubblico e molta attenzione su tutti i social. Adesso il team dovrà continuare ad allenarsi con impegno e dedizione per continuare a regalare successi all’Italia e cercare di lasciare il segno anche nel prossimo torneo di e-Sports che verrà organizzato dalla FIFA, ossia il Mondiale virtuale sempre su Pro Evolution Soccer 2020: il calcio, fermo nel mondo reale a causa dell’emergenza Coronavirus, continua a vivere nel mondo del gaming professionistico.

