VIDEO, Diletta Leotta infiamma i social: la regina di DAZN in bikini mostra il suo ultimo acquisto, ma Toretto…

La quarantena di Diletta Leotta è uno show.

Dopo poco più di un mese dall’inizio dello stop forzato, causa Coronavirus, l’Italia sta iniziando a beneficiare delle misure restrittive adottate dal Governo al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. Ciò nonostante, è ancora presto per ritornare alla normalità, e questi ultimi giorni di aprile saranno fondamentali per gettare le basi e passare finalmente alla tanto attesa fase 2, ossia quella di “convivenza” con il virus.

Per questo, la regina di DAZN, che sta trascorrendo l’isolamento con il fidanzato – il noto pugile Daniele Scardina -, con un sexy e colorato mini bikini ha deciso di mostrare, su Instagram, ai propri follower il suo ultimo acquisto: una piccola piscina da balcone utile per godersi un po’ di sole e relax nelle giornata in cui il clima di Milano lo permette. Ma mentre la Leotta è intenta a girare una breve clip da pubblicare sui social, King Toretto, irrompe gettandole addosso un secchio di acqua fredda.