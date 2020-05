VIDEO Diletta Leotta, il sexy allenamento ammalia i suoi follower: ma c’è un ospite inatteso…

La quarantena di Diletta Leotta è uno show.

Dopo poco meno di due mesi dall’inizio dello stop forzato, causa Coronavirus, l’Italia sta iniziando a beneficiare delle misure restrittive adottate dal Governo al fine di contrastare la diffusione del Covid-19. Per questo, da lunedì 4 maggio, prende il via la tanto attesa fase 2, ossia quella di “convivenza” con il virus.

La regina di DAZN, che sta trascorrendo l’isolamento con il fidanzato – il noto pugile Daniele Scardina -, desiderosa di tornare quanto prima alla normalità, svela su Instagram come allenarsi per avere un corpo perfetto e curve mozzafiato come le sue: il sexy workout incanta i suoi followers, attratti anche dal piccolo cagnolino che le fa compagnia.