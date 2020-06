VIDEO, De Luca e il duro attacco a Salvini: “Un cafone, tre volte somaro”

Il duro attacco di Vincenzo De Luca.

Dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus e la conseguente conquista della Coppa Italia, nella città campana sono scoppiati festeggiamenti folli, duramente criticati dall’Oms perché non erano state rispettate le misure di sicurezza necessarie per evitare un’esplosione di contagi.

Anche Matteo Salvini, premier della Lega, aveva criticato il Presidente della Regione Campania ai microfoni di Mattino 5: “Di fronte ai festeggiamenti di Napoli di ieri mi chiedo dov’era De Luca. Sono contento per Gattuso e per Napoli ma qualcosa non ha funzionato. Hanno rotto le scatole per me e i miei selfie, e ieri c’era qualche migliaio di tifosi. I dati ci dicono che i casi sono in calo ma questo non vuol dire che si cala la guardia. Se i teatri, i cinema riaprono una follia che le scuole non lo facciano. Il ministro dovrebbe chiedere scusa. Fosse per me darei qualche elemento di libertà”.

Oggi è arrivata la replica di De Luca durante una diretta sul proprio profilo Facebook: “In tutta Italia e nel mondo sarebbe successa la stessa cosa, ma siccome è capitato a Napoli il cafone – accusa il presidente della Regione Campania – ha ritenuto di fare dei commenti e ha dimostrato di essere davvero tre volte somaro. Primo perchè se uno organizza il 2 giugno una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di distanziamento, insieme alla vispa Teresa, e poi si permette di dire che il governatore De Luca non è intervenuto riguardo alla festa dei tifosi del Napoli ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usuarato. Secondo motivo di ‘ciucciaria’, direbbe De Filippo, è giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro che l’obbligo di garantire le norme nazionale sul distanziamento ricade sul Viminale e sul prefetto, ma questo l’uomo di Neanterthal lo ignora. I miei complimenti a Rino Gattuso e i miei complimenti doppi per aver dato una dimostrazione relativa alla bellezza del catenaccio nel calcio. Il catenaccio, con 15 oppure 20 giocatori in difesa, pure i raccattapalle, è meraviglioso, una goduria indimenticabile“.