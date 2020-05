VIDEO, da Dybala a James Rodriguez e Van Dijk: maglie in palio contro il Coronavirus. La curiosa scelta di Materazzi…

Il capitano dell’Atalanta, Alejandro Papu Gomez, ha lanciato sul suo profilo Instagram una lodevole iniziativa: “The Biggest Game”.

Diversi calciatori e sportivi, tra i quali Paulo Dybala, Giorgio Chiellini, Virgil Van Dijk, Luka Modric, Andrés Iniesta, Alvaro Morata e James Rodriguez, hanno donato una maglia per un sorteggio benefico a favore degli ospedali più colpiti a causa dell’emergenza Coronavirus. Si partecipa andando sul sito Shirtum.com (presto raggiungibile anche tramite app): basteranno 5 euro per poter vincere, ma maggiore è la donazione, più alte sono le chance. I fondi ottenuti saranno raccolti dalla Fondazione Donamus, che si occupa della distribuzione delle donazioni di ogni maglia ad ogni singolo ente scelto dal giocatore (ospedali e altre istituzioni sanitarie o benefiche). Curiosa la scelta di Marco Materazzi, che ha deciso di mettere in palio una maglia del Milan scambiata con Andriy Shevchenko.