VIDEO Cristiano Ronaldo “cattivo”, su GTA gesti folli e violenza anche contro Messi e Neymar

Avete mai visto Cristiano Ronaldo in versione cattivissima?



Il campione della Juventus è stato trasformato per scherzo in un delinquente virtuale, un vero e proprio pericolo per la società. Il video, in piena filosofia GTA, è colmo di violenza gratuita e nonsense.

Nel 2013 la Rockstar Games, celebre casa impegnata nello sviluppo dei videogiochi, ha pubblicato uno dei giochi diventati poi una vera e propria icona nonché uno dei migliori giochi del decennio, che ha anche inaugurato la nuova era della Playstation 4: si tratta di GTA V, ultimo e innovativo capitolo di una delle serie videoludiche più famose nella storia del gaming.

Il quinto capitolo della saga ha offerto agli utenti un immenso mondo virtuale con cui interagire, sostenuto da una storyline molto buona e da dinamiche mai viste prima d’ora in un singolo videogame. All’interno del gioco è infatti possibile svolgere qualsiasi azione, dal compiere una rapina in banca fino, al drogarsi, al bere al bar insieme agli amici, giocare a tennis o andare addirittura a prostitute. La vera rivoluzione nella saga di Grand Theft Auto è stata però sicuramente la scelta di introdurre una modalità online, la quale ha allungato le ore di gioco praticamente fino all’infinito. Oltre al multiplayer online, molti appassionati della serie hanno creato le MOD più svariate e fantasiose immaginabili, offrendo anche nuove esperienze alle volte straordinarie e che sicuramente arricchiscono maggiormente un gioco già di per sé particolare.

Ed è così che il giocatore può improvvisamente indossare le vesti di Iron Man e volare indisturbato per la città di Los Santos, utilizzare pistole anti-gravitazionali o richiamare squali giganti che escono dal terreno per divorare i cittadini. Sicuramente l’estrema violenza e la facilità con cui si possono uccidere gli altri PNG (Personaggio Non Giocabile) sono i due elementi che hanno contribuito alla fama mondiale di Grand Theft Auto, e attraverso le MOD è possibile fare commettere acrobazie, gesti folli e addirittura omicidi anche ai personaggi famosi nella vita reale.

Un esempio è una MOD che ha come protagonista Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese della Juventus, che in questa versione modificata del videogioco passa il suo tempo libero camminando per le vie della città e spingendo le persone in acqua a suon di “Siiiu”, ossia con la sua celebre esultanza.

Nel video che vi mostriamo, CR7 compie gesti spericolati, esilaranti e tragici, come gettarsi da un dirupo sopra una moto dopo aver dato fuoco ad un gruppo di persone, o far precipitare Lionel Messi e Neymar spingendoli da una banchina, o da una rupe lanciando delle pietre, per poi concludere il tutto con un tuffo in mare o in piscina completamente scoordinato e contorto.

Un Cristiano Ronaldo che non è certamente simile al vero Ronaldo, sempre impegnato nel sociale e personaggio di spessore sia a livello umano sia come calciatore: ma si sa, il black humor e la fantasia dei videogiocatori non risparmiano mai nessuno.