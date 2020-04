VIDEO CR7 e Nike lanciano la “Living Room Cup”: quanti atleti accettano la challenge di Cristiano!

La sfida di CR7.

E’ passato quasi un mese da quando il Governo italiano ha emanato il nuovo decreto con il quale sono state adottate misure restrittive volte a limitare la diffusione del Coronavirus in tutto il paese: per tale motivo i cittadini italiani si trovano ancora nelle proprie abitazioni al fine di evitare il contagio e il collasso delle strutture sanitarie, già molto sovraffollate per i tantissimi pazienti bisognosi di cure o di un posto nel reparto di terapia intensiva.

Anche calciatori, vista la sospensione della maggior parte dei campionati in giro per il mondo, sono stati costretti ad abbandonare i campi di allenamento, e per tale ragione si stanno mantenendo in forma svolgendo esercizi all’interno delle proprie abitazioni. Per rendere il training quotidiano più piacevole, i giocatori hanno iniziato a lanciare sui propri profili social tutte challenge più stravaganti e divertenti: quella che ha avuto più successo in termini di diffusione e partecipazione è stata certamente la #TenTouchChallenge, ossia il compiere almeno dieci palleggi utilizzando un rotolo di carta igienica.

La sfida più recente è stata invece lanciata da Cristiano Ronaldo, il quale in collaborazione con il suo sponsor Nike ha dato il via alla “Living Room Cup“, sfidando tutti i suoi follower a battere il suo record di Core Crusher: 142 ripetizioni in 45 secondi. “Ragazzi, ho una nuova challenge per voi per tenervi in movimento: la Living Room Cup. Potete farvi avanti e battere il mio record di Core Crusher? Mostratemi quello che sapete fare e taggatemi in modo che possa guardarvi“. Alla challenge hanno già partecipato tantissimi calciatori come Blaise Matuidi e Vinicius Jr., ma anche sportivi molto importanti come la campionessa di scherma Rossella Fiamingo.