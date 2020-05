VIDEO Coronavirus, Ulivieri (AIAC) sta con Spadafora: “Ripresa Serie A? Sarebbe un errore se…”

Quale futuro per la Serie A?

“Credo che quanto ha detto Spadafora sia giusto. Dobbiamo sottostare a quanto dice il governo, a cui spetta l’ultima valutazione sui protocolli. Ottimista? Non lo so, ogni giorno le cose cambiano. La nostra volontà è di proseguire a patto che ci siano le condizioni. Il governo deve ascoltare quello che dicono le autorità sanitarie e agire di conseguenza, se agisse su valutazioni politiche sarebbe un errore. Non dobbiamo forzare la mano a nessuno. Se questa situazione può sancire la morte del calcio italiano? Assolutamente no”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione italiana allenatori di calcio, Renzo Ulivieri, a proposito della possibile ripresa del campionato di Serie A.