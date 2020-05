VIDEO Coronavirus, Trapp e la mascherina fai da te: la creazione del portiere dell’Eintracht Francoforte è esilarante

Le mascherine, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, sono ormai un accessorio indispensabile. È per questa ragione che, in molti, a causa della poca reperibilità del bene, si stanno arrangiando da sé. Kevin Trapp, estremo difensore dell’Eintracht Francoforte, ha trovato un divertente modo per creare dei dispositivi di protezione fai da te. Il portiere, in un esilarante video su Instagram, ha mostrato come realizzare una mascherina utilizzando un calzino.

Bundesliga, si va verso la ripresa. Il Ministero del Lavoro: “Giocate con la mascherina”