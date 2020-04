VIDEO Coronavirus, quando gli spostamenti tra regioni? Ecco i criteri da rispettare nella Fase 2

In vista della cosiddetta Fase 2 per l’emergenza Coronavirus, i criteri che bisognerà rispettare per gli spostamenti da regione a regione sono due.

Nel dettaglio: la curva epidemica misurata attraverso l’indice di contagio R0 e la capacità di accoglienza delle strutture sanitarie, in particolare le terapie intensive. Soltanto se vi saranno le condizioni ottimali, dunque, si potrà autorizzare l’ingresso nella Regione di non residenti. Ma in merito a questo, l’ultima parola spetterà ai governatori delle rispettive Regioni che potranno decidere di chiudere i propri confini e impedire l’ingresso ai non residenti.