VIDEO Coronavirus, lady Rugani torna a parlare: “Sto bene, ma ora niente social”

Parla Michela Persico.

La compagna di Daniele Rugani, attualmente in dolce attesa e risultata positiva al tampone per il Coronavirus insieme al giocatore della Juventus, dopo qualche giorno di inattività sui social media, ha voluto tranquillizzare i suoi fans in merito alle sue condizioni di salute.

“Ciao a tutti. Sto ricevendo tanti messaggi da parte vostra – dice in un video-messaggio – in merito al motivo perché non posto più, su come sto e altri temi. Eccomi comparsa per dirvi che sto bene, ma in questo periodo non sono troppo dell’umore di postare, penso meno a social. Grazie per l’interessamento, ma vi dico che va tutto bene. Ho solo un pochino meno voglia di postare”.

