VIDEO Coronavirus, la Premier League riparte: Arsenal primo club inglese a tornare in campo

La Premier League pronta a ripartire.

Nonostante l’Inghilterra sia ancora in pieno lock-down per l’emergenza Coronavirus, il calcio inglese si sta preparando in vista della ripresa dei campionati. Oggi i giocatori dell’Arsenal sono ritornati al centro di allenamento di Colney, e hanno svolto una sessione di allenamento sotto la guida di Mikel Arteta rispettando le regole di distanziamento sociale e di sicurezza.

