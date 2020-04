VIDEO Coronavirus, Iniesta: “Sono momenti difficili. Futuro? Vi svelo cosa vorrei fare”

La quarantena di Andrés Iniesta.

Il centrocampista del Vissel Kobe ha raccontato come sta vivendo, in Giappone, la quarantena per il Coronavirus: “Sono momenti molto difficili soprattutto per il fatto di non essere con i nostri cari in Spagna. Viviamo questa situazione con molta preoccupazione. Parliamo con i nostri familiari e con i nostri amici ogni giorno, sperando che la situazione migliori e che si possa tornare presto alla normalità. Futuro? Penso di avere ancora degli anni davanti a me come giocatore, questo è quello che mi è sempre piaciuto fare. Una volta ritirato vorrei diventare allenatore, ma dobbiamo vedere cosa succede“.