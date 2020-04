VIDEO Coronavirus, il Wuhan Zall lascia la Spagna: via libera per il ritorno a casa

Il Wuhan Zall, squadra di calcio della città focolaio del Coronavirus, dopo oltre un mese di permanenza forzata in Spagna a causa della pandemia, può adesso tornare a casa. I giocatori e i membri dello staff a fine gennaio avevano iniziato il ritiro nella città di Guangzhou, in Cina, per prepararsi all’inizio della nuova stagione e dopo alcune settimane erano volati nell’Andalusia, come da programma, per terminare la preparazione. A causa dell’epidemia, però, gli allenamenti non hanno potuto svolgersi e la squadra è rimasta bloccata in Europa. I dati nella penisola dell’Hubei, adesso, sono nettamente migliorati e la squadra sta facendo ritorno in patria. Situazione diversa, invece, in Europa, dove si riscontra ancora un ingente numero di contagi e decessi.