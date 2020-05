VIDEO Coronavirus, il calcio riparte? C’è un ruolo più esposto al rischio contagio…

Gli attaccanti sarebbero i più a rischio in caso di nuovo positivo.

Una ricerca condotta dall’Università danese di Aarhus ha esaminato quattordici partite della SuperLeague simulando la presenza di un calciatore infetto e i suoi incroci con gli altri calciatori nel raggio di un metro e mezzo. Dai risultati è emerso che il centravanti è esposto al rischio di contagio per due minuti, mentre per gli altri giocatori l’esposizione al rischio si ferma a un minuto e mezzo (87 secondi e 8 decimi, nel dettaglio). Ciò nonostante, il professor Thomsen dell’Università di Copenaghen ha sottolineato che “il tempo indicato nello studio non è critico”.