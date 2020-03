VIDEO Coronavirus, i turisti con la Renault 4: “Noi in Sicilia? Ecco tutta la verità”

Risolto il mistero della Renault 4.

Nonostante l’emergenza Coronavirus sia ancora molto critica in Italia, tanti cittadini non stanno rispettando le norme dettate dai decreti emanati dal Governo italiano, non restando nelle proprie abitazioni e mettendo a rischio la propria salute e quella di tutte le persone che le circondano.

Ieri sera avevano fatto molto scalpore le dichiarazioni e le azioni del sindaco di Messina, Cateno Roberto Salvatore De Luca, il quale si era recato presso il porto della città con l’intenzione di non far sbarcare il traghetto cui arrivo era previsto per quella sera. Poco dopo l’arrivo dell’imbarcazione le autorità hanno controllato tutti i presenti, individuando sei autovetture arrivate in Sicilia senza un’autocertificazione valida, cui passeggeri sono stati prontamente denunciati.

Uno dei quesiti che hanno più tormentato il sindaco De Luca durante la diretta di ieri sera è stato il caso dei turisti francesi, artisti di strada, che hanno girato tutta l’Italia e poi tutta la Sicilia a bordo di un’antica Renault 4 stracolma di bagagli. L’auto si è poi fermata ad Aci Trezza, e i tre individui a bordo hanno raggiunto altri tre loro amici già in Sicilia e locati in una casa d’affitto: in totale si tratta dunque di cinque cittadini francesi ed uno spagnolo. I sei, asintomatici, erano stati messi in quarantena con la Caritas che provvederà a fornire loro generi alimentari durante il periodo di isolamento.

A svelare il mistero del loro viaggio verso la Sicilia è stato proprio un ragazzo del gruppo, Boris Drozom, che attraverso un video messaggio ha svelato il mistero della Renault 4, spiegando come i passeggeri dell’auto si erano recati in Sicilia proprio perché non avevano una fissa dimora dove trascorrere il periodo di auto isolamento. “Siamo partiti da Napoli, stiamo bene, non abbiamo il virus. Siamo stati controllati. Adesso siamo ospiti di amici, qui, ad Acitrezza. Siamo artisti di strada, non stiamo lavorando e abbiamo bisogno di aiuti per mangiare“, ha spiegato uno dei tre artisti francesi.