VIDEO Coronavirus, Giuseppe Conte dice no alla movida: le parole del premier e l’appello ai giovani

Parola a Giuseppe Conte.

“La sfida per il rilancio del Paese non è meno insidiosa della fase del contagio. Se il peggio è alle spalle lo dobbiamo ai cittadini che hanno modificato i loro stili di vita”. Lo ha detto il premier rivolgendosi ai parlamentari durante l’informativa urgente nell’Aula della Camera. Ora, bisognerà “riavviare il motore economico e produttivo dopo aver superato la fase più acuta dell’emergenza ma la sfida è ancora più difficile”. Per la fase 2, il premier ha ribadito ci vuole “prudenza, il rispetto delle distanze di sicurezza, le mascherine. Abbiamo fiducia e responsabilità, ma non è il tempo di party e movida”.