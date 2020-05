VIDEO Coronavirus, Gallera shock: “Per infettare ci vogliono due persone infette”. La gaffe fa il giro del web

Giulio Gallera sotto l’occhio del ciclone.

Diventa un vero e proprio caso l’errore fatto dall’assessore alla sanità della regione Lombardia durante una delle ultime conferenze stampa per commentare l’andamento dei contagi da Coronavirus. Gallera, in parole povere, ha confuso un dato statistico con la realtà pratica: “Indice di contagio 0,51 cosa vuol dire: vuol dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette”.

Il video, in pochissime ore, è stato condiviso migliaia di volte sui social, scatenando la pungente e graffiante ironia del web.