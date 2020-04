VIDEO Coronavirus e calcio, Malagò gela Gravina: ” La Serie A trovi un’alternativa all’idea di tornare in campo…”

Nonostante l’articolato protocollo sanitario presentato dalla Figc, con tanto di vidimazione di una task force di esperti in ambito medico scientifico, sono numerosi gli esponenti istituzionali tra mondo dello sport e del panorama politico nazionale che si mostrano decisamente contrari all’ipotesi di una ripresa del campionato di Serie A tra fine maggio ed inizio giugno prossimo. Nonostante la curva epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus in Italia abbia arenato la sua crescita e i dati degli ultimi giorni lascino intravedere una progressiva attenuazione dello stato di emergenza sanitaria, il presidente del Coni, Giovanni Malagò continua a ritenere rischioso ed inopportuno riprendere il massimo campionato calcistico nazionale, posizione in antitesi a quella sostenuta dall’omologo della Figc, Gabriele Gravina.