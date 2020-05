VIDEO Coronavirus, dal 3 giugno spostamenti liberi tra Regioni: tutte le novità. E in Sicilia…

Dopo tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, dal prossimo 3 giugno in Italia si tornerà a spostarsi tra Regioni.

Guarda il video e scopri tutte le novità. Nel dettaglio, in Sicilia, come annunciato dal governatore Nello Musumeci al ‘Corriere della Sera’, “occorrerà verificare la provenienza, l’esistenza di eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, indicare giorno dopo giorno la tracciabilità della presenza del turista”. “Ricordo soltanto che siamo al centro di una pandemia e che tutto il resto appare davvero piccola cosa. Non sto parlando di libera circolazione ma di chi liberamente viene in Sicilia e accetta la collaborazione con le autorità sanitarie locali – ha proseguito -. I dipartimenti Salute e Turismo della mia regione stanno lavorando a un protocollo. La parola d’ordine è riaprire in sicurezza. Anche se il mondo scientifico ci ripete che la sicurezza al cento per cento non esiste. Dio sa quanto mi senta legato ai lombardi. Mio fratello da mezzo secolo vive a due passi da Monza. Ma anche Sala sa che un protocollo di sicurezza è interesse del viaggiatore”, ha sottolineato il presidente, precisando di non voler mettere tutti in quarantena: “Ovviamente no. Ma ‘Sicilia sicura’ è il nostro motto”, ha concluso.