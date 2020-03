VIDEO Coronavirus, da Donnarumma a Balotelli: la battaglia della scuderia Raiola per aiutare gli ospedali

We are one against Covid-19

È questo il messaggio lanciato, tramite un video pubblicato su Instagram, da Mino Raiola ed il suo team. I calciatori più noti della sua scuderia, infatti, sono scesi in campo per combattere il Coronavirus, che in questi mesi sta mettendo in ginocchio l’Italia, donando dispositivi di protezione agli ospedali delle zone più colpite e invitando la popolazione a partecipare alla raccolta fondi. L’appello social porta la firma, in particolare, di Gigio Donnarumma, Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Moises Kean, Luca Pellegrini, Giacomo Bonaventura, Alessio Romagnoli, Andrea Pinamonti, Armando Izzo, Wesley, Ignazio Abate, Stefan de Vrij, Henrikh Mkhitaryan e Mario Balotelli.

“Uniti vinciamo questa partita! Ne siamo convinti! Ed è per questo che insieme abbiamo voluto dare il nostro contributo donando respiratori e mascherine ad alcune delle principali strutture ospedaliere delle zone più colpite dal Covid-19. Forza Italia.Anche tu puoi far parte di questa iniziativa per aiutare l’Italia e anche altri Paesi. Possiamo vincere questa partita da squadra! Per partecipare donations@one.mc“, ha scritto il noto procuratore, nonché promotore dell’iniziativa benefica.

