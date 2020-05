VIDEO Coronavirus, choc a Strasburgo: in 400 ad una partita illegale tra quartieri, nel finale anche l’invasione di campo

In Francia le attività sportive sono ancora vietate ed i campionati di calcio sono stati sospesi definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus. A Strasburgo, tuttavia, un gruppo di abitanti non intende sottostare alle regole. È stata infatti organizzata una partitella tra quartieri rivali che ha coinvolto oltre 400 persone. “Una squadra di Neuhof ha sfidato una squadra di Hautepierre in uno stadio di un altro distretto“, ha dichiarato l’assessore allo sport della città alsaziana. “Evidentemente erano in possesso delle chiavi d’accesso allo stadio Paco Mateo“. La gara si è conclusa anche con l’invasione di campo degli spettatori presenti sugli spalti a seguito dell’intervento delle autorità. Nessuno, però, è stato fermato. La polizia ha aperto un’inchiesta e sta indagando sul fatto.

