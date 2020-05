Dopo l’Italia, il paese in Europa attualmente più colpito dal Coronavirus e nelle condizioni più disastrose è la Spagna, i cui numeri sono molto preoccupanti. È per questa ragione che il Barcellona, tramite la propria fondazione, ha deciso di sostenere la sanità della Nazione donando 50mila mascherine agli ospedali della Catalogna, attualmente in grande emergenza.

Coronavirus, Guardiola e Messi cuore d’oro: generosa donazione per la Catalogna