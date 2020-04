VIDEO, Cassano polemizza: “Cacciato da Tiki Taka senza motivo”. Il siparietto con Vieri è uno show

Antonio Cassano show su Instagram.

VIDEO, Cassano snobba Zidane in diretta Instagram: “Zizou alla Juve? È un fac simile di Allegri”. La risposta di Vieri…

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, FantAntonio, che alla Sampdoria è riuscito ad esprimere il suo talento illimitato trascinando i blucerchiati verso una storica qualificazione ai preliminare di Champions League, in diretta con Bobo Vieri, è tornato a parlare della sua esperienza sulle poltroncine di Tiki Taka. Nello specifico, l’ex fantasista di Roma, Real Madrid, Milan e Inter, tra le altre, ha raccontato come è avvenuto l’allontanamento dal programma di Pierluigi Pardo, svelando di non aver ricevuto ne’ motivazioni ne’ spiegazioni in merito.

VIDEO Coronavirus, Cassano in diretta con Vieri: “Ripresa campionati? Così non si può giocare, devono fermare tutto”

Oggi, Cassano, sta seguendo il corso per diventare direttore sportivo, e sembra aver ricevuto una proposta dal presidente Massimo Ferrero per ricoprire quel ruolo nella dirigenza blucerchiata quando avrà terminato il suo percorso formativo. Una strada, quella intrapresa dal classe ’82, grazie al responsabile dell’area tecnica dell’Inter, Piero Ausilio.

Sampdoria, Cassano: “Futuro da ds? Ringrazio Ausilio. Ecco chi è la prima persona che conttaterei”