VIDEO Casertana, follia in sala stampa: aggressione con estintore contro giornalisti e dirigenza

E’ successo ieri pomeriggio allo Stadio Alberto Pinto.

Nell’attesa dell’arrivo in sala stampa del nuovo direttore generale della Casertana, Vincenzo Todaro, tre persone incappucciate hanno fatto irruzione nella stanza, azionando degli estintori contro i giornalisti e la moglie del presidente del club rossoblù D’Agostino. Ai presenti sarebbero state lanciate anche diverse sedie. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le motivazioni non si conoscono: i tre sono scappati ed ora si procederà con una denuncia contro ignoti, mentre la conferenza di Todaro è stata rimandata a data da destinarsi. Il video…