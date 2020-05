VIDEO Bundesliga, Merkel: “Stop Ligue 1? Nessuna pressione da Macron”

La certezza di Angela Merkel.

Alcuni giorni fa la Ligue 1, dopo attente analisi, ha annunciato la decisione di decretare definitivamente terminata la stagione attuale, assegnando d’ufficio il titolo al PSG primo in classifica davanti al Marsiglia: una decisione che è stata condivisa all’unanimità da tutti i club della massima serie francese.

PSG, Al Khelaifi su stop Ligue 1: “Rispettiamo decisione del Governo. Vogliamo giocare la Champions”

Mentre in Francia dunque il calcio si è definitivamente fermato, gli altri paesi stanno continuando a discutere circa la possibilità di riprendere il campionato. In Bundesliga, ad esempio, i giocatori sono ritornati sui campi per riprendere gli allenamenti in attesa della decisione del Governo. Durante una conferenza, la Cancelliera tedesca Angela Merkel ha commentato così la situazione delle manifestazioni sportive nel paese durante l’emergenza Coronavirus: “Lo stop ai grandi eventi verrà specificato. Riguarderà i principali eventi sportivi, festival, concerti e altro ancora. Questi eventi verranno vietati per un periodo di tempo più lungo“.

Un cronista presente ha poi posto la seguenti domanda: “E’ vero che il presidente Macron le avrebbe chiesto di fermare il campionato dopo lo stop alla Ligue 1?“. Queste la risposta della Merkel: “Non ho mai sentito nulla di questa cosa. Con Macron ci sentiamo regolarmente ma non ho mai sentito parlare di questo“.