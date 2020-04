La Fußball-Bundesliga riparte.

L’emergenza Coronavirus non ha fermato il calcio in Austria: da pochi giorni infatti la Federazione calcistica austriaca ha permesso ai club di ricominciare gli allenamenti sul campo. Tra questi vi è il Red Bull Salisburgo, che oggi ha pubblicato il video di una sessione di allenamento: i giocatori erano tutti muniti di mascherine e obbligati a mantenere le distanze di sicurezza necessarie per evitare ogni possibilità di contagio.