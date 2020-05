VIDEO Brescia, Pirlo incorona Tonali: “Il mio erede? No, è più completo di me”

Andrea Pirlo incorona il suo “erede”.

Durante una diretta Instagram sul profilo dell’inviato de Le Iene, Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, Andrea Pirlo elogia in modo aperto quello che da molti è considerato il suo erede, Sandro Tonali: “Dicono che Tonali possa esserlo. Secondo me come tipo di calciatore non mi assomiglia, mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia. Per me è un altro tipo di giocatore, molto più completo, sia in fase difensiva che di impostazione; è un mix tra me e altri giocatori. Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come un erede perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande“.