Sinisa Mihajlovic e il Bologna.

Proprio un anno fa, l’8 giugno 2019 – dopo aver salvato miracolosamente la squadra, portata dal diciottesimo al decimo posto – il tecnico serbo firmò un contratto triennale con il club rossoblù. Ecco come il coach ex Torino e Sampdoria sta allenando sul campo i suoi uomini in vista della sfida contro la Juventus di Maurizio Sarri, in programma il prossimo 22 giugno.