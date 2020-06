VIDEO Bologna, Mihajlovic: “Il peggio sembra passato, mi sento forte. Grazie ai dottori”

La rinascita di Sinisa Mihajlovic.

Il tecnico del Bologna lotta da mesi contro la leucemia. Ricoveri, cure ed un trapianto di midollo. Tanti i momenti duri passati dall’allenatore rossoblù da quel doloroso momento in cui è venuto a conoscenza del fatto di avere la malattia. Ora, però, l’ex Milan sta tornando alla normalità ed è diventato testimonial dell’AIL.

“Sto molto bene – racconta Mihajlovic – mi sento più forte di prima. Ormai sono a quasi sette mesi dal trapianto, il peggio dovrebbe essere passato, poi ci vuole un anno affinché si possa tornare alla normalità, anche se dipende da persona a persona. Oggi faccio 10 km di corsa, alzo i pesi. Uno deve fare quello che si sente: ci sono stati momenti in cui mi sentivo stanco, bisogna cercare di non fare errori ma solo quello che ti senti. I controlli prima li facevo una volta alla settimana, ora il prossimo lo farò a settembre e poi a dicembre. Piano piano stiamo entrando nella normalità: sì, oggi mi sento più forte di prima. Sarà che ho preso un midollo giovane, sarà stato grazie al mio fisico ma anche grazie ai dottori che mi hanno seguito e che hanno lavorato in maniera meravigliosa“.

