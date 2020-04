VIDEO Boca Juniors, bufera su Villa: la fidanzata Daniel lo accusa di violenza sui social. Le immagini shock

Daniel Correa, fidanzata di Sebastian Villa, ha denunciato sui social il giocatore del Boca Juniors di violenza domestica pubblicando alcune foto dal contenuto molto esplicativo:

“Purtroppo oggi devo farlo, perché non ce la faccio più. Sono stati due anni in cui abbiamo vissuto insieme sofferenze e perdono, aspettando un cambiamento da parte sua che non è mai arrivato. Ci sono minacce, dice che danneggerà la mia vita e quella della mia famiglia chiamando persone cattive che lavorano nella mia città così che mi disperi vedendo i miei cari in pericolo. Faccio questo per paura perché quest’uomo che sembra maturo davanti alla stampa o in tv in realtà è un maltrattatore fisico e psicologico e ci sono molti testimoni. Non capisco come un ‘professionista’ sia capace di fare tanti danni e che, a causa delle cattive amicizie, mi minacci e mi umili. Sento un grande dolore a stare in un paese che non conosco e dove sono sola senza la mia famiglia, senza poter scappare. Questo è il vero Sebastian Villa, che maltratta le donne, perché non sono stata l’unica. Ho solo chiesto a lui e ai suoi agenti un aiuto per tornare nel mio paese, per stare con la mia famiglia e mia figlia, l’unica cosa di cui ho bisogno al momento. Non ho altra scelta per il benessere della mia famiglia, perché è capace di qualsiasi cosa. Non sanno che tipo di uomo sia“, ha scritto.

Immediata la risposta dell’attaccante colombiano, che con un breve video sul suo profilo Instagram si è difeso dalle accuse della sua compagna spiegando: “Non capisco le ragioni di questo sfogo, né quale sia l’obiettivo. In questi giorni non mi trovo a casa mia. Ho una madre, delle sorelle, cugine, nipoti e non farei mai nulla del genere a una donna. Sarà tutto chiarito nelle sedi opportune“.