Brutto episodio prima della gara di Serie B tra Brescia e Bari al "Rigamonti"

Luca Guerra di Radio Selene, in diretta per annunciare la formazioni ufficiali, si sente rivolgere una domanda da alcuni tifosi: "Siete di Bari, siete italiani?". Il giornalista risponde per le rime: "Si sono italiano, deficiente". Guarda il video