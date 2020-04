VIDEO Barcellona, ter Stegen neo-papà ai tempi del Coronavirus: “Ci sono anche fattori positivi!”

Marc-André ter Stegen racconta la sua quarantena da neo-papà.

“I miei primi giorni da papà sono stati molto intensi, soprattutto adesso che siamo in piena emergenza da Coronavirus. Ma ci sono anche fattori positivi! Adesso ho più tempo da trascorrere con la mia famiglia. È bello stare con mio figlio, sta crescendo molto in fretta. All’inizio è stata dura perché non si dormiva mai. Adesso io e Daniela ci siamo abituati. Solitamente di notte si sveglia lei, ma ora che sono a casa posso aiutare anch’io. Diciamo che mi ha obbligato: “Facciamo una notte tu ed una io”, mi ha detto”, ha spiegato il portiere del Barcellona.

