VIDEO Balzaretti e Nocerino, chiacchierata social tra due ex glorie rosanero: tra “Insieme per il Palermo” e futuro

Una chiacchierata tra ex glorie.

Oggi pomeriggio Antonio Nocerino, ex centrocampista di Palermo e Milan, ha interagito con i suoi followers di Instagram con una diretta sul proprio profilo, alla quale ha partecipato anche un’altro grandissimo ex rosanero: Federico Balzaretti, attualmente opinionista sportivo di DAZN.

Durante la diretta Nocerino ha parlato del suo addio al Palermo, spiegando i motivi per cui ha deciso di non continuare l’avventura in Sicilia e di trasferirsi al Milan dove giocò una straordinaria stagione in compagnia di Zlatan Ibrahimovic: “Avevo l’ultimo anno di contratto, volevo rimanere a Palermo perché eravamo un gruppo allucinante. Dopo la finale di Roma avevamo un fuoriclasse, Pastore, che aveva tante richieste. Vendendo El Flaco e prendendo un difensore e un centrocampista potevamo fare lo stesso percorso del Napoli. Questo purtroppo non è successo. Zamparini l’anno dopo voleva vendere i giocatori e io non ho potuto firmare, sono stato venduto per 500.000 l’ultimo giorno“.

Successivamente il classe ’85 ha risposto ad una domanda di un tifoso, il quale gli aveva chiesto di giocare un’ultima stagione in Serie D o in Serie C con la maglia rosanero: “Mentalmente non ce la faccio. L’anno scorso ho fatto sei mesi al Benevento, e umanamente non mi sono trovato bene. Mi è passata la voglia, non mi trovavo più a mio agio in quel ambiente. Fisicamente stavo benissimo, ma mentalmente non ce la facevo più perché non rispettavano la mia idea. Per questo ho smesso di giocare, adesso voglio dedicarmi alla mia carriera da allenatore e divertirmi in questo nuovo ruolo“.

L’ex Milan ha poi chiesto a Balzaretti se in futuro vorrebbe ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Palermo: “Mi piacerebbe, ma per adesso c’è già un ds molto bravo. Andrei sicuramente a Palermo per dare una mano al club, senza dubbio. La cosa più importante è che la direzione sportiva del Palermo continui a lavorare bene: mi piace il presidente Mirri, mi piacciono Castagnini e Sagramola. Lasciamogli fare il loro lavoro. Al momento noi possiamo tifare per loro affinché possano ritornare il più velocemente possibile dove il Palermo merita di essere“.

I due giocatori hanno poi parlato dell’iniziativa “Insieme per Palermo“, volta ad aiutare i più bisognosi della città durante l’emergenza Coronavirus: “Iniziativa intrapresa da tutti i giocatori del Palermo per aiutare le famiglie che hanno fatica ad acquistare beni di prima necessità. Siamo partner di ‘Fondazione Sicilia’ e con Coop, così che possiamo comprare direttamente lì prodotti che le fondazioni daranno alle famiglie bisognose. Ieri ho parlato con il sindaco della città, Leoluca Orlando, e c’erano già 10.000 famiglie che chiedevano aiuto. Se ognuno di noi cerca di dare un piccolissimo contributo fa un regalo a queste persone che hanno difficoltà. Ci impegniamo tutti a postare quello che abbiamo raccolto, quando faremo i bonifici e tutte le informazioni necessarie“.