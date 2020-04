VIDEO Balotelli, l’attaccante del Brescia alza l’asticella: l’allenamento di SuperMario è uno show

La quarantena di Mario Balotelli.

Dopo più di un mese dall’inizio dello stop forzato, causa Coronavirus, l’Italia sta iniziando a beneficiare delle misure restrittive adottate dal Governo: il numero dei tamponi risultati positivi sta infatti continuando a scendere quotidianamente, e sono sempre in aumento i pazienti che non necessitano più di terapia intensiva o completamente guariti. Nonostante ciò è ancora presto per ritornare alla normalità, e questi ultimi giorni di aprile saranno fondamentali per gettare le basi e passare finalmente alla tanto attesa fase 2, ossia quella di “convivenza” con il Covid-19

Intanto, arrivano anche segnali positivi per quanto riguarda la possibilità di far ripartire le manifestazioni sportive, in particolar modo il mondo del calcio con le gare che si giocheranno chiaramente a porte chiuse fino al termine della stagione. I club di Serie A si stanno infatti attrezzando e preparando per la fine del mese, quando cioè sarà permesso ai giocatori di ritornare in campo per svolgere le consuete attività di allenamento sul campo: un passo necessario per riprendere il ritmo e dunque iniziare di nuovo a giocare per terminare la stagione attuale. Ci sono però molti pareri discordanti a riguardo, e uno di questi è quello di Mario Balotelli, attaccante del Brescia, che durante una diretta Instagram sponsorizzata da Puma sul profilo Instagram di Thierry Henry, si è detto titubante circa la possibilità di ritornare in campo. Ciò nonostante, il classe ’90, che con la palla ai piedi ha sempre dimostrato grandi qualità, continua ad allenarsi senza sosta, per farsi trovare pronto non appena le squadra potranno rientrare sul rettangolo di gioco.