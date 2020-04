VIDEO Balotelli, la rivelazione di SuperMario: “Il mondo del calcio è brutto, se sei da solo è dura”

La quarantena di Mario Balotelli.

Dopo più di un mese dall’inizio dello stop forzato, causa Coronavirus, l’Italia sta iniziando a beneficiare delle misure restrittive adottate dal Governo: il numero dei tamponi risultati positivi sta infatti continuando a scendere quotidianamente, e sono sempre in aumento i pazienti che non necessitano più di terapia intensiva o completamente guariti. Nonostante ciò è ancora presto per ritornare alla normalità, e questi ultimi giorni di aprile saranno fondamentali per gettare le basi e passare finalmente alla tanto attesa fase 2, ossia quella di “convivenza” con il Covid-19

Intanto, arrivano anche segnali positivi per quanto riguarda la possibilità di far ripartire le manifestazioni sportive, in particolar modo il mondo del calcio con le gare che si giocheranno chiaramente a porte chiuse fino al termine della stagione. I club di Serie A si stanno infatti attrezzando e preparando per la fine del mese, quando cioè sarà permesso ai giocatori di ritornare in campo per svolgere le consuete attività di allenamento sul campo: un passo necessario per riprendere il ritmo e dunque iniziare di nuovo a giocare per terminare la stagione attuale. Ci sono però molti pareri discordanti a riguardo, e uno di questi è quello di Mario Balotelli, attaccante del Brescia, che durante una diretta Instagram con “Er Faina”, noto influencer, ha parlato e raccontato le tante difficoltà incontrate nel mondo del calcio dall’inizio della sua carriera ad oggi.