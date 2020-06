Papu Gomez scalda i motori.

Nella partitella in famiglia del Gewiss Stadium, il leader dell’Atalanta Alejandro Gomez è andato in rete con questo bel destro a giro scoccato appena fuori area. Una perla condivisa su Instagram dall’argentino e commentata dal laziale Luis Alberto: “Falli solo in allenamento per favore”.

Mediagol.it vi propone la clip della rete…