Faustino Asprilla shock.

Così come quando giocava l’ex attaccante colombiano, riesce ancora a far parlare di se fuori dal campo. Dopo essere finito in ospedale per l’uso esagerato di Twitter, fino ad arrivare ad avere delle complicazioni alla sua mano, il “Cobra” si è raccontato a 360° in diretta su Instagram, svelando a Fabio Cannavaro le sue notti brave in Italia durante la sua doppia esperienza al Parma, dal 1992 al 1996 prima e nella stagione 1997-1998 dopo.